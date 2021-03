Traffico Roma del 08-03-2021 ore 15:30 (Di lunedì 8 marzo 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchi ancora diversi disagi registrati sulle strade dell’ hinterland capitolino è il caso del raccordo anulare Dopo un incidente in carreggiata interna sta provocando code tra l’uscita Bufalotta e lo svincolo Tiburtina di Sanji sull’Aurelia penalizzata da un incidente avvenuto all’altezza del raccordo che è causa di Code in direzione del centro città incidente Traffico congestionato sulla Tiburtina concludi nelle due direzioni nel territorio di Setteville abbiamo rallentamenti con coda all’interno della galleria Giovanni XXIII indirizzo della Pineta Sacchetti Code in via della Pineta Sacchetti dalla stessa galleria fino al Gemelli difficoltà in viale del Muro Torto interessato Da incolonnamenti da Porta Pinciana a piazzale Flaminio si tratta di un incidente notevoli problemi registrati ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 8 marzo 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchi ancora diversi disagi registrati sulle strade dell’ hinterland capitolino è il caso del raccordo anulare Dopo un incidente in carreggiata interna sta provocando code tra l’uscita Bufalotta e lo svincolo Tiburtina di Sanji sull’Aurelia penalizzata da un incidente avvenuto all’altezza del raccordo che è causa di Code in direzione del centro città incidentecongestionato sulla Tiburtina concludi nelle due direzioni nel territorio di Setteville abbiamo rallentamenti con coda all’interno della galleria Giovanni XXIII indirizzo della Pineta Sacchetti Code in via della Pineta Sacchetti dalla stessa galleria fino al Gemelli difficoltà in viale del Muro Torto interessato Da incolonnamenti da Porta Pinciana a piazzale Flaminio si tratta di un incidente notevoli problemi registrati ...

Advertising

miconsentatwitt : La Raggi ha scoperto solo ora di essere sindaco di Roma? Colgo l'occasione per ricordarle: - l'immondizia non riti… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 08-03-2021 ore 15:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2021 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - TrafficoA : A1 - Fiano Romano - Entrata Chiusa A1 diramazione roma nord - gra Fiano Romano in entrata e' chiuso al traffico in entrambe le ... - PLRomaCapitale : #Roma Tangenziale Est, traffico rallentato causa #incidente nel tratto compreso tra Largo Lanciani e svincolo A24 in direzione San Giovanni -