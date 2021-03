Touami progettava di tornare in Francia La carriera dell’ex-borseggiatore diventato falsario per l’Isis

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 8 marzo 2021)diina giugno, una volta finita di scontare la pena di due anni di carcere per l’utilizzo di un documento contraffatto, l’algerino 36enne Athmaneal quale la polizia di Bari ha notificato un mandato di cattura per partecipazione all’associazione con finalità di terrorismo internazionale Isis/Daesh. E’ quanto hanno accertato gli investigatori della Digos – Sezione Antiterrorismo della Questura di Bari, supportati da personale del Servizio per il contrasto dell’estremismo e del terrorismo esterno della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione – Ucigos, nell’ambito dell’attività di monitoraggio degli ospiti del Centro di Permanenza Rimpatrio Bari-Palese.è sospettato di aver fornito supporto agli autori degli attentati terroristici del teatro Bataclan, ...