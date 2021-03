Torino, così non va: i numeri della difesa sono impietosi (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Torino continua ad incassare gol. Solo una volta nella loro storia i granata registrarono un dato peggiore e quell’anno andarono in Serie B Con i quattro gol incassati ieri sul campo del Crotone, il Torino ha subito 45 totali nelle 24 partite di campionato disputate sino ad oggi. Si tratta del secondo peggior dato dai 53 incassati nella stagione 1958/59, stagione chiusa con la retrocessione in Serie B. Inoltre, come segnalato da Tuttosport, 29 di queste 45 reti sono arrivate nei secondi tempi e addirittura 14 sono state incassate nell’ultimo quarto d’ora di gioco. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Ilcontinua ad incassare gol. Solo una volta nella loro storia i granata registrarono un dato peggiore e quell’anno andarono in Serie B Con i quattro gol incassati ieri sul campo del Crotone, ilha subito 45 totali nelle 24 partite di campionato disputate sino ad oggi. Si tratta del secondo peggior dato dai 53 incassati nella stagione 1958/59, stagione chiusa con la retrocessione in Serie B. Inoltre, come segnalato da Tuttosport, 29 di queste 45 retiarrivate nei secondi tempi e addirittura 14state incassate nell’ultimo quarto d’ora di gioco. Leggi su Calcionews24.com

