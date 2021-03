Topolino | l’icona più pop | conquista ancora la moda

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 8 marzo 2021) Ha più di novant’anni (li ha compiuti nel 2018) ma è rimasto sempre un ragazzino. Mickey Mouse, per noi italiani semplicemente Topolino, è nato dalla matita dei disegnatori Walt Disney e di Ub Iwerk e ha passato indenne quasi un secolo di storia dei cartoon, e non solo. Sì, perché se possiamo considerarlo come re indiscusso, e autorevole, nel mondo dei fumetti, possiamo anche affermare con tranquillità che è uno dei soggetti preferiti in tantissimi altri ambiti, come per esempio arte e moda. E proprio questa primavera/estate 2021 è protagonista di molte collezioni.