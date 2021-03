Terrorismo | arrestato algerino a Bari | ha supportato vari attentati 

(Di lunedì 8 marzo 2021), arresto in Italia in queste ore: le forze dell’ordine hanno fermato uncoinvolto inattentati in questi anni. Clamoroso a: undi 36 anni è statoper. L’accusa, più precisamente, è di partecipazione e organizzazione terroristica. Secondo quanto emerso, infatti, il soggetto avrebbe dato supporto alla strage nel L'articolo proviene da Inews.it.

Il Sole 24 ORE

L'uomo appartiene all'Isis L'uomo, secondo quanto accertato dagli investigatori del Servizio per il Contrasto dell'Estremismo e delEsterno della Polizia e dalla Digos di Bari, è ritenuto ...La Polizia di Stato di Bari ha fermato eun cittadino algerino, di 36 anni, per il reato di partecipazione ad organizzazione ...del Servizio per il Contrasto dell'Estremismo e del...Terrorismo, arresto in Italia in queste ore: le forze dell'ordine hanno fermato un algerino coinvolto in vari attentati in questi anni.Era già detenuto nel carcere di Bari per un altro procedimento e sarebbe stato scarcerato il prossimo 19 giugno l’uomo di origini algerine che ...