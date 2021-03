Striscia | Brumotti accerchiato e preso a sassate dai pusher di Firenze

(Di lunedì 8 marzo 2021), l’inviato Vittorioe aggredito con lanci di pietre daialle Cascine diQuesta sera ala notizia andranno in onda le immagine dell’ennesima aggressione ai danni di un inviato del programma di Canale 5. Vittorioancora una volta vittima di aggressione da parte di. Stavolta è accaduto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

matteosalvinimi : Aggredito mentre denunciava la presenza di spacciatori al Parco delle Cascine a Firenze. Solidarietà all'amico Vitt… - LegaSalvini : Salvini: 'Aggredito mentre denunciava la presenza di spacciatori al Parco delle Cascine a Firenze. Solidarietà all'…

