Stefania Orlando chiude definitivamente con Roncato (Di lunedì 8 marzo 2021) L'ex concorrente del Grande Fratello Vip Stefania Orlando chiude definitivamente i rapporti con l'ex marito Andrea Roncato, reo di averne dette di tutti i colori su di lei mentre lei era nella casa del GF Vip. La Orlando a Live Non è a d'Urso parla anche della sua scelta di non essere mamma e di suo fratello Gianni ritrovato dopo tanti anni.

