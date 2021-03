Serie A ancora in stallo: sette club scrivono alla Lega (Di lunedì 8 marzo 2021) Lega spaccata, lettera di 7 club a Dal Pino sui diritti tv Gazzetta dello Sport, pagina 15, di A.G. La Lega di A è sempre più spaccata: i club si ritroveranno giovedì o venerdì nell’ennesima assemblea. Lo stallo ha finora impedito l’assegnazione dei diritti tv e le ultime mosse non aiutano a ricompattare la situazione. sette club (Juve, Lazio, Inter, Atalanta, Fiorentina, Napoli e Verona) sono le firmatarie di un’altra lettera, indirizzata ai vertici Lega (presidente Dal Pino e a.d. De Siervo) e agli altri 13 club per ribadire la contrarierà all’operazione con i fondi, sottolineando «la necessità di procedere senza indugio all’assegnazione dei diritti», con la minaccia di «legittime pretese risarcitorie», se si arrivasse a invalidare ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 8 marzo 2021)spaccata, lettera di 7a Dal Pino sui diritti tv Gazzetta dello Sport, pagina 15, di A.G. Ladi A è sempre più spaccata: isi ritroveranno giovedì o venerdì nell’ennesima assemblea. Loha finora impedito l’assegnazione dei diritti tv e le ultime mosse non aiutano a ricompattare la situazione.(Juve, Lazio, Inter, Atalanta, Fiorentina, Napoli e Verona) sono le firmatarie di un’altra lettera, indirizzata ai vertici(presidente Dal Pino e a.d. De Siervo) e agli altri 13per ribadire la contrarierà all’operazione con i fondi, sottolineando «la necessità di procedere senza indugio all’assegnazione dei diritti», con la minaccia di «legittime pretese risarcitorie», se si arrivasse a invalidare ...

