Serie A 2020/2021: calendario, risultati e classifica aggiornati (Di lunedì 8 marzo 2021) Il calendario del campionato di Serie A 2020/2021 con i relativi risultati, la classifica del torneo e la classifica marcatori aggiornata. Il campionato di Serie A 2020/2021 è iniziato in ritardo per via dell’emergenza coronavirus che ha causato lo slittamento della stagione precedente, conclusasi agli inizi di agosto. La prima giornata si è disputata nel L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 8 marzo 2021) Ildel campionato dicon i relativi, ladel torneo e lamarcatori aggiornata. Il campionato diè iniziato in ritardo per via dell’emergenza coronavirus che ha causato lo slittamento della stagione precedente, conclusasi agli inizi di agosto. La prima giornata si è disputata nel L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! ?????????????????????? verso l’obiettivo, tutti insieme! FORZA, RAGAZZI, #FINOALLAFINE! ?? ???? LIVE MATCH… - acmilan : #VeronaMilan: Krunic and Dalot make it 15 different goalscorers in this Serie A season... and there's more ??… - OptaPaolo : 2 - Il Milan ha segnato una rete su punizione diretta in due delle ultime tre sfide di Serie A contro il Verona (in… - junews24com : Serie A, colpaccio Crotone: sette squadre in lotta per la salvezza - - calciodangolo_ : ??#Empoli fermato dal #Cittadella, vittorie per #Salernitana e #Monza: i risultati e la classifica per la 27^ di… -