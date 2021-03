Scuola, in dad anche i figli dei lavoratori essenziali: è polemica (Di lunedì 8 marzo 2021) Dad, niente lezioni in presenza per i figli dei lavoratori essenziali. Ma c’è il sì agli allenamenti che scatena le polemiche Il nuovo dpcm a firma di Mario Draghi ha previsto, tra le pochissime differenze rispetto ai decreti del precedente premier, l’automatica didattica a distanza nelle zone rosse. Inoltre, la dad diventa obbligatoria anche nei L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 8 marzo 2021) Dad, niente lezioni in presenza per idei. Ma c’è il sì agli allenamenti che scatena le polemiche Il nuovo dpcm a firma di Mario Draghi ha previsto, tra le pochissime differenze rispetto ai decreti del precedente premier, l’automatica didattica a distanza nelle zone rosse. Inoltre, la dad diventa obbligatorianei L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

NicolaPorro : Come dare torto a questa insegnante. Leggete le sue ragioni sacrosante contro la chiusura della #scuola ??… - Agenzia_Ansa : Metà degli studenti piemontesi sono di nuovo in dad e torna la protesta in piazza Castello a Torino. 'Chiudono le s… - borghi_claudio : @fdalmaso @zaiapresidente Ho mai parlato di correlazione fra scuola e crescita casi? Una certa evidenza in studi p… - SALVATORECOSCIA : RT @Peppe86237504: Un altro anno di scuola,con banchi a rotelle in presenza, alunni in DAD - LinsRignanese : RT @CattiveMaestre: #lottomarzo #scioperotransfemminista Oggi a #scuola non si può scioperare ma insegnanti e studenti creano #zonafucsia i… -