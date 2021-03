Salerno, badante muore in un incendio: ha salvato la vita a due anziani (Di lunedì 8 marzo 2021) muore in un incendio badante bulgara di 57 anni. La donna ha salvato la vita a due coniugi anziani di Battipaglia Morte eroica per una donna bulgara di 57 anni. E’ successo in via Padova a Battipaglia dove la donna lavorava come badante di due coniugi anziani di 88 e 86 anni. Stando alle prime L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 8 marzo 2021)in unbulgara di 57 anni. La donna halaa due coniugidi Battipaglia Morte eroica per una donna bulgara di 57 anni. E’ successo in via Padova a Battipaglia dove la donna lavorava comedi due coniugidi 88 e 86 anni. Stando alle prime L'articolo proviene da Inews.it.

