Pensioni anticipate 2021 | novità su Isopensione e Naspi | interviene Ganga Cisl

(Di lunedì 8 marzo 2021) Le ultimesulleriguardano il buon seguito che ha ottenuto uno dei nostri ultimi articoli, a dimostrazione che l’argomento é stato di assoluto interesse tra i lavoratori che ci seguono e su cui oggi abbiamo intenzione di completare il quadro. Nei giorni scorsi abbiamo cercato di dissipare un dubbio posto da un lavoratore precoce Roberto Sinesi su cosa potrebbe cambiare per i lavoratori che stanno usufruendo diqualora, nel mentre, si mettesse mano alla riforma, dato l’insediamento del nuovo Governo Draghi. Ci eravamo confrontati con Roberto Ghiselli , Cgil, e Domenico Proietti, Uil, che torniamo a ringraziare per la loro disponibilità. Quest’oggi come vi avevamo anticipato, abbiamo l’onore di poter ospitare anche Ignazio ...