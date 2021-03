Ora spunta la "super zona rossa": stop di 3 settimane per vaccinare in massa (Di lunedì 8 marzo 2021) Luca Sablone L'ipotesi di un altro lockdown leggero non è più un tabù: ormai la nuova stretta è a un passo. Il governo è pronto a far vaccinare più persone possibili in tempi brevissimi La campagna di vaccinazione deve ancora decollare e trovare il giusto ritmo per consentire agli italiani di trovare al più presto la normalità a cui ci si era abituati. Un obiettivo raggiungibile con uno strategico, efficiente ed efficace piano per somministrare dosi ai cittadini senza ulteriori ritardi: in tal senso le cose sono cambiate con il commissario Figliuolo, che ha archiviato le mosse di Arcuri e ora sta pensando a drive-in, caserme, hangar e tensostrutture. Una "super zona rossa" potrebbe aiutare il governo a far vaccinare più persone nel minor tempo possibile: un'ipotesi da non escludere ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 8 marzo 2021) Luca Sablone L'ipotesi di un altro lockdown leggero non è più un tabù: ormai la nuova stretta è a un passo. Il governo è pronto a farpiù persone possibili in tempi brevissimi La campagna di vaccinazione deve ancora decollare e trovare il giusto ritmo per consentire agli italiani di trovare al più presto la normalità a cui ci si era abituati. Un obiettivo raggiungibile con uno strategico, efficiente ed efficace piano per somministrare dosi ai cittadini senza ulteriori ritardi: in tal senso le cose sono cambiate con il commissario Figliuolo, che ha archiviato le mosse di Arcuri e ora sta pensando a drive-in, caserme, hangar e tensostrutture. Una "" potrebbe aiutare il governo a farpiù persone nel minor tempo possibile: un'ipotesi da non escludere ...

