Operazione ‘Casa Covid’, anziani mai sottoposti a tampone e infermi nella camera mortuaria (Di lunedì 8 marzo 2021) I carabinieri del Nas di Viggiano e Potenza hanno arrestato i titolari della casa di cura ‘Ramagnano’ a Marsicovetere (PZ) con le accuse di epidemia colposa e omicidio colposo a danno di 22 ospiti della struttura. Si tratta di Nicola Ramagnano, 50enne di Marsicovetere e della sua socia Romina Varallo, 45 anni di Polla (SA). Secondo le L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 8 marzo 2021) I carabinieri del Nas di Viggiano e Potenza hanno arrestato i titolari della casa di cura ‘Ramagnano’ a Marsicovetere (PZ) con le accuse di epidemia colposa e omicidio colposo a danno di 22 ospiti della struttura. Si tratta di Nicola Ramagnano, 50enne di Marsicovetere e della sua socia Romina Varallo, 45 anni di Polla (SA). Secondo le L'articolo NewNotizie.it.

