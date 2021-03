Niente stop ai Dpcm, ma dimagriranno (Di martedì 9 marzo 2021) «Mi auguro che il nuovo governo, dopo l’iniziale periodo di assestamento, faccia della centralità del parlamento un punto fermo del suo metodo di azione» ha detto ieri la presidente del senato. Già la camera, con due pareri approvati all’unanimità la settimana scorsa, aveva chiesto uno stop ai Dpcm, «strumento superato». E ieri il ministro Franco e il sottosegretario Amendola durante l’audizione sul «Piano nazionale di ripresa e resilienza» si sono sentiti ripetere lo stesso avvertimento e non solo dall’opposizione: coinvolgete … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 9 marzo 2021) «Mi auguro che il nuovo governo, dopo l’iniziale periodo di assestamento, faccia della centralità del parlamento un punto fermo del suo metodo di azione» ha detto ieri la presidente del senato. Già la camera, con due pareri approvati all’unanimità la settimana scorsa, aveva chiesto unoai, «strumento superato». E ieri il ministro Franco e il sottosegretario Amendola durante l’audizione sul «Piano nazionale di ripresa e resilienza» si sono sentiti ripetere lo stesso avvertimento e non solo dall’opposizione: coinvolgete … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

SandraM_Tcon0 : RT @valy_s: #Covid-19 La pandemia dei tamponi.... FARLOCCHI Titolo: ALLARME MAXI FOCOLAIO ALLA SCALA DI #MILANO 45 positivi,ballerini in qu… - eterea_naive : RT @valy_s: #Covid-19 La pandemia dei tamponi.... FARLOCCHI Titolo: ALLARME MAXI FOCOLAIO ALLA SCALA DI #MILANO 45 positivi,ballerini in qu… - agotwitts : RT @valy_s: #Covid-19 La pandemia dei tamponi.... FARLOCCHI Titolo: ALLARME MAXI FOCOLAIO ALLA SCALA DI #MILANO 45 positivi,ballerini in qu… - xManuelVanacore : @enricoI00 Conte lo prendi solo ed esclusivamente per vincere un paio di scudetti e stop, non progetti niente. Appe… -