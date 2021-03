Napoli, autobus sprofonda in una voragine: paura tra i passeggeri (Di lunedì 8 marzo 2021) Momenti di paura questa mattina a Napoli, in via Aniello Falcone. Un autobus dell’Anm, in servizio sulla linea 128, è sprofondato in una voragine creatasi nel mezzo del manto stradale. Lo rende noto il sindacato Usb. L’incidente si è consumato questa mattina lungo una delle L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 8 marzo 2021) Momenti diquesta mattina a, in via Aniello Falcone. Undell’Anm, in servizio sulla linea 128, èto in unacreatasi nel mezzo del manto stradale. Lo rende noto il sindacato Usb. L’incidente si è consumato questa mattina lungo una delle L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

