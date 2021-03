Monreale, via a rivoluzione alla macchina burocratica (Di lunedì 8 marzo 2021) La giunta comunale riorganizza la macchina burocratica e redistribuisce i servizi alle aree. Con deliberazione adottata nella mattinata di sabato scorso l’Organo di governo guidato da Alberto Arcidiacono, dopo i tanti pensionamenti tra i dipendenti e al fine di migliorare la valorizzazione delle professionalità esistenti, per ottimizzare i risultati e per offrire servizi efficienti e rispondenti alle aspettative dei cittadini, ha operato una mini rivoluzione nella organizzazione burocratica del Comune. Il provvedimento, adottato con la clausola della immediata esecutività, stabilisce l’attribuzione in capo all’Area 1 (Polizia Municipale) dei servizi di gestione a pagamento dei parcheggi pubblici e dei servizi cimiteriali, compresa la gestione dei servizi di pulizia e giardinaggio delle aree cimiteriali. Entrambi i ... Leggi su monrealelive (Di lunedì 8 marzo 2021) La giunta comunale riorganizza lae redistribuisce i servizi alle aree. Con deliberazione adottata nella mattinata di sabato scorso l’Organo di governo guidato da Alberto Arcidiacono, dopo i tanti pensionamenti tra i dipendenti e al fine di migliorare la valorizzazione delle professionalità esistenti, per ottimizzare i risultati e per offrire servizi efficienti e rispondenti alle aspettative dei cittadini, ha operato una mininella organizzazionedel Comune. Il provvedimento, adottato con la clausola della immediata esecutività, stabilisce l’attribuzione in capo all’Area 1 (Polizia Municipale) dei servizi di gestione a pagamento dei parcheggi pubblici e dei servizi cimiteriali, compresa la gestione dei servizi di pulizia e giardinaggio delle aree cimiteriali. Entrambi i ...

