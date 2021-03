Meghan Markle, confessione choc: “Ho pensato al suicidio”, l’ha svelato soltanto adesso (Di lunedì 8 marzo 2021) Meghan Markle nell’intervista a Oprah ha rivelato una confessione dolorosa: “Ho pensato al suicidio”, le sue parole sono spiazzanti. Era già da un paio di giorni che si vociferava di questa famosa intervista, che vede protagonisti il principe Harry e Meghan Markle. La coppia ha rilasciato alcune dichiarazioni a Oprah Winfrey, e tale incontro è L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 8 marzo 2021)nell’intervista a Oprah ha rivelato unadolorosa: “Hoal”, le sue parole sono spiazzanti. Era già da un paio di giorni che si vociferava di questa famosa intervista, che vede protagonisti il principe Harry e. La coppia ha rilasciato alcune dichiarazioni a Oprah Winfrey, e tale incontro è L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

ilpost : «Non avevo più voglia di vivere», ha detto Meghan Markle - MediasetTgcom24 : Meghan Markle: 'Ho pensato al suicidio, ma nessuno mi ha ascoltata' | Harry: 'Aspettiamo una bimba' #MeghanMarkle… - vogue_italia : 'Erano preoccupati per il colore della pelle di Archie'. La famiglia reale britannica e il razzismo: l'accusa più g… - basicleoo : RT @inprocinto: Ridicolo o meglio razzista, esattamente come il trattamento che Meghan Markle ha ricevuto dalla stampa inglese fin dal prim… - cecealways_ : RT @inprocinto: Ridicolo o meglio razzista, esattamente come il trattamento che Meghan Markle ha ricevuto dalla stampa inglese fin dal prim… -