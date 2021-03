Lo studio che dimostra che i contenuti di estrema destra su Facebook hanno molte più interazioni (Di lunedì 8 marzo 2021) Che i social network siano un posto dove, per la maggior parte, si contribuisce a diffondere disinformazione, è un elemento su cui si sta concentrando l’attenzione ormai da tempo. Ma il fatto che, in questo fenomeno, ci siano delle piattaforme che – attraverso progetti o finanziamenti – cercano costantemente di migliorare la propria reputazione, rappresenta sempre la polvere da mettere sotto al tappeto, nella maggior parte delle circostanze. Così, assume un’importanza focale lo studio della New York University dimostra che l’estrema destra su Facebook è portatrice di messaggi più penetranti e con una maggiore diffusione. LEGGI ANCHE > L’ultradestra che utilizza i videogiochi per reclutare i minori estrema destra su Facebook, il ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 8 marzo 2021) Che i social network siano un posto dove, per la maggior parte, si contribuisce a diffondere disinformazione, è un elemento su cui si sta concentrando l’attenzione ormai da tempo. Ma il fatto che, in questo fenomeno, ci siano delle piattaforme che – attraverso progetti o finanziamenti – cercano costantemente di migliorare la propria reputazione, rappresenta sempre la polvere da mettere sotto al tappeto, nella maggior parte delle circostanze. Così, assume un’importanza focale lodella New York Universityche l’suè portatrice di messaggi più penetranti e con una maggiore diffusione. LEGGI ANCHE > L’ultrache utilizza i videogiochi per reclutare i minorisu, il ...

borghi_claudio : @RobertoBurioni ...come politico devo prendere decisioni. Come si può chiedermi di accettare un danno certo e devas… - TeresaBellanova : Lo diciamo da tempo, la priorità è far ripartire la scuola in sicurezza. Costi quel che costi in termini di vaccina… - pomeriggio5 : Noi di #Pomeriggio5 molto delusi che Maria Teresa Ruta non abbia portato quella borsa stupenda a forma di gatto in studio - procras91428841 : RT @sunsetcurve_: I ragazz* delle scuole superiori e quell* alle università soffrono di più questo periodo. Il giorno è composto da DAD, co… - mlpedo1 : RT @antonio_bordin: Studio di “Science” : se non si riapre non ci libereremo mai del #Covid. Ma noi siamo dominati dai fanatici del culto d… -