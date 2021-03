LIVE Inter-Atalanta 1-0 | Serie A calcio in DIRETTA | pagelle e highlights Skriniar firma la rete della vittoria!

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.50che vince di rimessa un match importantissimo,che non fornisce una prestazione sontuosa ma combattiva non arrivando mai però alla. 94? Finepartita,1-0. 92? Toloi va a fare la punta in questo finale. 90? Ci saranno quattro minuti di recupero. 88?che spinge ma l’difende bene. 86? Fuori Hakimi e Perisic per D’Ambrosio e Darmian nell’. 84? Toloi per Pasalic che di piatto non trova la porta. 82? Massimo sforzo dell’con Toloi che fa il mediano. 80? Fuori Freuler e Djimsiti, dentro Palomino e Pasalic nell’. 78? Fuori Lautaro Martinez e Brozovic ...