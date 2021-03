L’attore Aamir Khan non ha donato dei soldi nascondendoli in sacchi di farina

Leggi su facta.news

(Di lunedì 8 marzo 2021) Il 1° marzo 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine composta da due foto: una mostraindianoe l’altra dei sacchetti contenenti della polvere bianca e alcune banconote. Il testo riportato sotto le due foto recita: «indianoha annunciato la donazione di sacchetto diad ogni povera famiglia. Molti non pensavano che ne valesse la pena visto che 1 kg sono quasi inutili o forse buoni per un pasto. Ma quelli che avevano un disperato bisogno si sono messi in fila per raccogliere il sacchetto dida 1 kg. Dopo aver aperto la borsa hanno trovato 15,000 rupie in ogni borsa. Che modo fantastico di donare e intelligente di donare solo chi ne aveva tanto bisogno è stato aiutato». Si tratta di una ...