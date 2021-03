La Galassia del Nord corre in Borsa Occhi su Caltagirone e Del Vecchio (Di lunedì 8 marzo 2021) I movimenti nella Galassia finanziaria del Nord accendono la speculazione in Borsa. Mentre gli investitori si interrogano sulle prossime mosse di Leonardo Del Vecchio e di Francesco Gaetano Caltagirone, entrambi azionisti in Mediobanca e Assicurazioni Generali (di cui la stessa Piazzetta Cuccia è prima azionista con una quota attorno al 13% del capitale), i titoli della merchant bank guidata da Alberto Nagel e della compagnia amministrata da Philippe Donnet corrono portando a casa quasi due punti e mezzo percentuali. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 8 marzo 2021) I movimenti nellafinanziaria delaccendono la speculazione in. Mentre gli investitori si interrogano sulle prossime mosse di Leonardo Dele di Francesco Gaetano, entrambi azionisti in Mediobanca e Assicurazioni Generali (di cui la stessa Piazzetta Cuccia è prima azionista con una quota attorno al 13% del capitale), i titoli della merchant bank guidata da Alberto Nagel e della compagnia amministrata da Philippe Donnet corrono portando a casa quasi due punti e mezzo percentuali. Segui su affaritaliani.it

