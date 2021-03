Inter-Atalanta 1-0, gol di Skriniar e fuga scudetto continua (Di lunedì 8 marzo 2021) L’Inter batte l’Atalanta 1-0 nel posticipo della 26esima giornata e prosegue la fuga scudetto. Nella sfida tutta nerazzurra, la capolista conquista i 3 punti con il gol di Skriniar: il difensore fa centro al 54? risolvendo una mischia dopo un corner. Destro preciso a fil di palo, palla in rete e vittoria pesantissima per la formazione di Conte, che conquista la posta piena al termine di un match di grande sofferenza. L’Atalanta gioca una gara in costante proiezione offensiva, con il possesso del pallone nella metà campo avversaria. I bergamaschi producono almeno 4 palle gol, sbattendo ripetutamente su Handanovic. Il portiere dell’Inter è perfetto al 39?, quando respinge un colpo di testa di Zapata, e si fa trovare attento nella ripresa quando viene chiamato in causa. ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 marzo 2021) L’batte l’1-0 nel posticipo della 26esima giornata e prosegue la. Nella sfida tutta nerazzurra, la capolista conquista i 3 punti con il gol di: il difensore fa centro al 54? risolvendo una mischia dopo un corner. Destro preciso a fil di palo, palla in rete e vittoria pesantissima per la formazione di Conte, che conquista la posta piena al termine di un match di grande sofferenza. L’gioca una gara in costante proiezione offensiva, con il possesso del pallone nella metà campo avversaria. I bergamaschi producono almeno 4 palle gol, sbattendo ripetutamente su Handanovic. Il portiere dell’è perfetto al 39?, quando respinge un colpo di testa di Zapata, e si fa trovare attento nella ripresa quando viene chiamato in causa. ...

