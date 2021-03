Handanovic super, Skriniar d’oro: l’Inter batte l’Atalanta, più 6 sul Milan e più 10 sulla Juve (Di lunedì 8 marzo 2021) A San Siro si affrontano Inter e Atalanta per chiudere la 26a giornata di Serie A, un match molto atteso, con tanti risvolti sulla lotta Scudetto e per la rincorsa alla Champions League. Parte bene l’Atalanta che spinge con i soliti Gosens e Maehle sulle fasce, dopo 10? il traversone del numero 8 mette in difficoltà la retroguardia nerazzurra. Al 17? Zapata ci prova in posizione molto defilata dalla sinistra ma il suo tiro finisce addirittura in fallo laterale. Poco prima della mezz’ora arriva il primo squillo di Lukaku, il belga sembra seminare Djimsiti ma il difensore della Dea recupera, il pallone arriva a Lautaro che viene murato. Nel finale di primo tempo doppia chance per gli ospiti, grande riflesso di Handanovic quando Zapata colpisce di testa su un corner di Malinovskyi, passano pochi secondi e Djimsiti sfiora nuovamente il gol ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 8 marzo 2021) A San Siro si affrontano Inter e Atalanta per chiudere la 26a giornata di Serie A, un match molto atteso, con tanti risvoltilotta Scudetto e per la rincorsa alla Champions League. Parte beneche spinge con i soliti Gosens e Maehle sulle fasce, dopo 10? il traversone del numero 8 mette in difficoltà la retroguardia nerazzurra. Al 17? Zapata ci prova in posizione molto defilata dalla sinistra ma il suo tiro finisce addirittura in fallo laterale. Poco prima della mezz’ora arriva il primo squillo di Lukaku, il belga sembra seminare Djimsiti ma il difensore della Dea recupera, il pallone arriva a Lautaro che viene murato. Nel finale di primo tempo doppia chance per gli ospiti, grande riflesso diquando Zapata colpisce di testa su un corner di Malinovskyi, passano pochi secondi e Djimsiti sfiora nuovamente il gol ...

