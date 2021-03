Gli errori di Zingaretti (Di lunedì 8 marzo 2021) Quindi il Partito Democratico non riesce a portare un Segretario alla fine del mandato. Zingaretti lascia. Non sono servite le ipocrite e veramente imbarazzanti richieste, in qualche caso quasi supplicanti, perché rimanesse. Richieste respinte con sdegno, giustamente, perché provenienti da coloro che pur avendo condiviso tutto, tranne qualche passaggio finale sulla crisi del governo Conte II, ormai da settimane cannoneggiavano contro il quartier generale chiedendo conto di quello che in realtà loro stessi avevano voluto. Comprendiamo umanamente il suo post di dimissioni, quello del giorno dopo, e la partecipazione dalla D’Urso. Ma è stato tutto politicamente sbagliato e sballato. Nessuna meraviglia, perché Zingaretti ha sbagliato quasi tutto fin dall’inizio, dimostrando di non essere adeguato né a guidare il partito né tantomeno a interpretare le ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 marzo 2021) Quindi il Partito Democratico non riesce a portare un Segretario alla fine del mandato.lascia. Non sono servite le ipocrite e veramente imbarazzanti richieste, in qualche caso quasi supplicanti, perché rimanesse. Richieste respinte con sdegno, giustamente, perché provenienti da coloro che pur avendo condiviso tutto, tranne qualche passaggio finale sulla crisi del governo Conte II, ormai da settimane cannoneggiavano contro il quartier generale chiedendo conto di quello che in realtà loro stessi avevano voluto. Comprendiamo umanamente il suo post di dimissioni, quello del giorno dopo, e la partecipazione dalla D’Urso. Ma è stato tutto politicamente sbagliato e sballato. Nessuna meraviglia, perchéha sbagliato quasi tutto fin dall’inizio, dimostrando di non essere adeguato né a guidare il partito né tantomeno a interpretare le ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli errori Gli errori di Zingaretti ... se non di assoluto comodo? O quando si approvavano dispositivi di primaria importanza negli organismi deliberanti computando anche gli assenti a favore, nonostante le successive proteste di questi ...

Covid, Nature: disastro Cts, errori su errori. 'Agisce dove non ha competenza' ... scrive in modo lapidario Nature e fa un esempio calzante: 'a gennaio, (il Cts,ndr) ha affermato che mantenere gli studenti sull'apprendimento a distanza avrebbe causato 'un grave impatto sul (loro) ...

Diete fai da te: ecco gli errori più comuni e gravi che si possono fare La Gazzetta dello Sport Gli errori di Zingaretti Quindi il Partito Democratico non riesce a portare un Segretario alla fine del mandato. Zingaretti lascia. Non sono servite le ipocrite e veramente imbarazzanti richieste, in qualche caso quasi suppli ...

CALCIO: Il Napoli fa il concerto, il Bologna sbaglia spartito 8 Marzo 2021 - foto eurosport Due errori difensivi vanificano l’ottima prestazione dei felsinei. Insigne e Osimhen piegano le velleità rossoblù, Soriano illude in - Renonews.it ...

