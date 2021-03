Franco: 'Riforma fiscale prioritaria ma non sarà nel Recovery' (Di lunedì 8 marzo 2021) La Riforma fiscale, pur essendo 'una delle priorità di questo governo', non sarà affrontata nell'ambito del Recovery plan. Lo ha detto il ministro dell'Economia Daniele Franco spiegando che 'il piano ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 8 marzo 2021) La, pur essendo 'una delle priorità di questo governo', nonaffrontata nell'ambito delplan. Lo ha detto il ministro dell'Economia Danielespiegando che 'il piano ...

