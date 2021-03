Fiamme in casa, badante 57enne muore dopo aver salvato due anziani (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBattipaglia (Sa) – Una donna bulgara di 57 anni è morta a seguito di un incendio divampato questa mattina in un’abitazione di via Padova a Battipaglia. La vittima lavorava come badante alle dipendenze di due coniugi di 88 e 86 anni. Gli investigatori, secondo una prima ricostruzione, ipotizzano che la donna si sia spesa per mettere in salvo i due anziani ma poi è rientrata in casa per provare a recuperare qualcosa, non riuscendo più ad uscire a causa delle Fiamme e dei fumi e perdendo la vita. I due coniugi sono stati soccorsi e ricoverati in ospedale a Battipaglia ma le loro condizioni non destano preoccupazioni. L’incendio scoppiato nel Salernitano, dove ha perso la vita una badante dopo aver prima messo in salvo due ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBattipaglia (Sa) – Una donna bulgara di 57 anni è morta a seguito di un incendio divampato questa mattina in un’abitazione di via Padova a Battipaglia. La vittima lavorava comealle dipendenze di due coniugi di 88 e 86 anni. Gli investigatori, secondo una prima ricostruzione, ipotizzano che la donna si sia spesa per mettere in salvo i duema poi è rientrata inper provare a recuperare qualcosa, non riuscendo più ad uscire a causa dellee dei fumi e perdendo la vita. I due coniugi sono stati soccorsi e ricoverati in ospedale a Battipaglia ma le loro condizioni non destano preoccupazioni. L’incendio scoppiato nel Salernitano, dove ha perso la vita unaprima messo in salvo due ...

