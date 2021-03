Festa della donna, gli ospedali si illuminano di rosa (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIn occasione della “Giornata Internazionale dei diritti della donna” l’Asl di Avellino illuminerà di rosa i Presidi ospedalieri di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tutela dei diritti della donna, a partire dal diritto alla salute, e per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere. Presso il Presidio ospedaliero “Frangipane” di Ariano Irpino e presso il Presidio ospedaliero “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi è attivo il percorso rosa per il sostegno, a partire dal primo accesso al Pronto soccorso, per le donne vittime di violenza. Inoltre, presso il P.O. di Ariano è attivo anche il Centro di prima assistenza ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIn occasione“Giornata Internazionale dei diritti” l’Asl di Avellino illuminerà dii Presidieri di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tutela dei diritti, a partire dal diritto alla salute, e per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere. Presso il Presidioero “Frangipane” di Ariano Irpino e presso il Presidioero “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi è attivo il percorsoper il sostegno, a partire dal primo accesso al Pronto soccorso, per le donne vittime di violenza. Inoltre, presso il P.O. di Ariano è attivo anche il Centro di prima assistenza ...

