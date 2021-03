**Ex Ilva: sindacati, proclamano sciopero a Taranto il 12 marzo** (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - I sindacati Fim, Fiom, Uilm e Usb proclamano uno sciopero con "presidi dei lavoratori appartenenti al bacino di Ilva in amministrazione straordinaria presso la Prefettura di Taranto e la sede della Società in via Duomo a Taranto, con inizio giovedì 12 marzo 2021 alle 8". Ad annunciarlo in una nota congiunta sono i sindacati sottolineando che "ove non intervenissero elementi utili a snaturare i problemi causati a questi lavoratori, durante i presidi, l'assemblea assumerà ulteriori, più incisive iniziative a sostegno delle legittime rivendicazioni". "Non possiamo più sopportare il pesante clima di incertezza sul futuro e sulle retribuzioni, che, a partire dai ritardi sul provvedimento di integrazione salariale e, per tutte le ragioni legate al ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - IFim, Fiom, Uilm e Usbunocon "presidi dei lavoratori appartenenti al bacino diin amministrazione straordinaria presso la Prefettura die la sede della Società in via Duomo a, con inizio giovedì 12 marzo 2021 alle 8". Ad annunciarlo in una nota congiunta sono isottolineando che "ove non intervenissero elementi utili a snaturare i problemi causati a questi lavoratori, durante i presidi, l'assemblea assumerà ulteriori, più incisive iniziative a sostegno delle legittime rivendicazioni". "Non possiamo più sopportare il pesante clima di incertezza sul futuro e sulle retribuzioni, che, a partire dai ritardi sul provvedimento di integrazione salariale e, per tutte le ragioni legate al ...

Ultime Notizie dalla rete : **Ex Ilva Siti inquinati "orfani", la Basilicata avvia gli interventi ... peraltro esigue, che ci sono state assegnate per affrontare e risolvere un'emergenza, quella del cosiddetto amianto naturale presente in 17 cave utilizzate in passato dall'ex Ilva di Taranto, dove ...

Mittal, la Regione si costituisce al Consiglio di Stato ...e ha ricordato di aver già impugnato il decreto della presidenza del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017 con il piano valevole come autorizzazione integrata ambientale per l'ex Ilva, ...

Ex Ilva, verifica Mise sulla riconversione a energia green Il Sole 24 ORE TARANTO.Ex Ilva, D’Amato (Greens) scrive a ministero: “Si acceleri procedura di bonifica della falda sottostante lo stabilimento” “Si faccia chiarezza sullo stato della falda sottostante lo stabilimento ex Ilva e si proceda, senza indugio, alla bonifica del sito”. E’ quanto chiede l’eurodeputata del gruppo Greens Rosa D’Amato, i ...

Mittal, la Regione si costituisce al Consiglio di Stato TARANTO - La Regione Puglia si è costituita nel giudizio amministrativo dinanzi al Consiglio di Stato, di fronte al quale pende l'appello presentato dalla società ArcelorMittal contro la sentenza - pu ...

