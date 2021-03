Estudiantes | la dinastia continua | esordio per Deian Veron

(Di lunedì 8 marzo 2021)ha esordito con la maglia dell’: il centrocampista classe 2000 è il figlio del presidente Juan Sebastian, ex calciatore di Lazio e Sampdoria Laprosegue con successo all’. In occasione del match contro l’Arsenal de Sarandì di Coppa, ha esordito, figlio del presidente Juan Sebastian. Il centrocampista classe 2000 ha indossato la maglia numero 11, proprio come suo nonno e suo padre: «È un’emozione enorme. Inizia una nuova storia e spero di portare questo cognome più in alto possibile». Leggi su Calcionews24.com

Difficile che Deian Veron ascolti i Maneskin . Eppure c'è un verso della canzone che ha trionfato a Sanremo in cui il figlio di Juan Sebastian , ex centrocampista di Lazio, Inter, Samp e Parma in ...Tre generazioni di calciatori, una sola maglia: laVeron come quella Maldini . Dopo nonno Cesare, papà Paolo e il figlio Daniel, che hanno ... Ad esordire con la prima squadra dell',...Deian Veron ha esordito con la maglia dell'Estudiantes: il centrocampista è il figlio del presidente Juan Sebastian, ex calciatore di Lazio e Sampdoria ...Difficile che Deian Veron ascolti i Maneskin. Eppure c'è un verso della canzone che ha trionfato a Sanremo in cui il figlio di Juan Sebastian, ex centrocampista di Lazio, Inter, Samp ...