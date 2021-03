DOOM Eternal: The Ancient Gods Part 2 si mostrerà in un trailer la prossima settimana (Di lunedì 8 marzo 2021) DOOM Eternal è stato pubblicato nel marzo 2020, con una campagna frenetica e combattimenti adrenalinici. Sono stati annunciati due pacchetti DLC per DOOM Eternal, suddivisi in The Ancient Gods, Parte 1 e 2. Mentre la prima Parte è stata lanciata nell'ottobre 2020, gli sviluppatori di id Software hanno condiviso un'anticipazione su quando scopriremo cosa verrà dopo, insieme a un artwork intrigante. Il primo teaser trailer di DOOM Eternal: The Ancient Gods - Part 2 arriverà il 15 marzo. L'artwork che accompagna questo annuncio sembra indicare che i giocatori prenderanno Parte a un'enorme battaglia. id Software e Bethesda Softworks ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 8 marzo 2021)è stato pubblicato nel marzo 2020, con una campagna frenetica e combattimenti adrenalinici. Sono stati annunciati due pacchetti DLC per, suddivisi in Thee 1 e 2. Mentre la primae è stata lanciata nell'ottobre 2020, gli sviluppatori di id Software hanno condiviso un'anticipazione su quando scopriremo cosa verrà dopo, insieme a un artwork intrigante. Il primo teaserdi: The2 arriverà il 15 marzo. L'artwork che accompagna questo annuncio sembra indicare che i giocatori prenderannoe a un'enorme battaglia. id Software e Bethesda Softworks ...

bethesda_it : Seguite il richiamo della natura nel nuovo evento di DOOM Eternal: CANNONE DI FLANELLA! Profumo di aghi di pino, ac… - GeraldMaxfol : No esta Doom Eternal nominado a mejor juego en los BAFTA, es que jajjsdklfjlsdfjklsdfjsdklf en fin - pokeponcho : RT @bethesda_it: Miss Slayer non scherza per niente... Cosplay di @ChristinVMcCoy , potete vedere tutta la gallery qui; - DavideWap : @MarcoDiMaro Ori(tutti e due) e Doom eternal sono giochi TOP - Bumbox12 : RT @bethesda_it: Miss Slayer non scherza per niente... Cosplay di @ChristinVMcCoy , potete vedere tutta la gallery qui; -