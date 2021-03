De Laurentiis: “Voglio il Bari in Serie B. Stadi aperti? Solo per tifosi vaccinati” (Di lunedì 8 marzo 2021) Il calcio italiano si interroga sul proprio futuro dopo oltre un anno di emergenza Covid. I bilanci registrano forti perdite e diversi progetti ambiziosi hanno subito importanti ridimensionamenti. Il Bari non smette di sognare la promozione in Serie B, ma si è trovato a fare i conti con un'annata particolarmente travagliata e sfortunata tra campionati stoppati e calendari rifatti.AMBIZIONIIl presidente del club pugliese Luigi De Laurentiis esprime la sua opinione sul calcio italiano ai microfoni di Rai Sport: "Abbiamo investito diversi milioni anche se non è stato facile in un'annata come questa segnata dal Covid. Il nostro progetto resta ambiziosissimo, vogliamo salire in Serie B. La pressione della piazza? Bari è rimasto scottata da qualcuna delle ultime presidenze e merita categorie più importanti. ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 8 marzo 2021) Il calcio italiano si interroga sul proprio futuro dopo oltre un anno di emergenza Covid. I bilanci registrano forti perdite e diversi progetti ambiziosi hanno subito importanti ridimensionamenti. Ilnon smette di sognare la promozione inB, ma si è trovato a fare i conti con un'annata particolarmente travagliata e sfortunata tra campionati stoppati e calendari rifatti.AMBIZIONIIl presidente del club pugliese Luigi Deesprime la sua opinione sul calcio italiano ai microfoni di Rai Sport: "Abbiamo investito diversi milioni anche se non è stato facile in un'annata come questa segnata dal Covid. Il nostro progetto resta ambiziosissimo, vogliamo salire inB. La pressione della piazza?è rimasto scottata da qualcuna delle ultime presidenze e merita categorie più importanti. ...

