Da La Spezia a Benevento | il treno salvezza attraversa l’Italia | si può dare di più

(Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Tutto sommato è andata bene e non era scontato accadesse, viste le premesse. Tra assenze e “castighi“, alla vigilia in pochi avrebbero dato credito alin partenza per La. Era francamente difficile (questa volta) chiedere di più a una squadra travolta dalle inquietudini e a digiuno di successi da due mesi. Trovati i tre punti nella calza della Befana, espugnando il campo del Cagliari, quello della formazione di Inzaghi è stato un andamento lento. Il margine dalla zonasi è assottigliato, si è iniziato apiù di uno sguardo carico di preoccupazione alle altre ma Viola e compagni sono ancora oggi padroni del loro destino. Si giocheranno lanelle prossime dodici giornate a patto che, nel chiuso dello spogliatoio ...

CLASSIFICA - Paradossalmente la Fiorentina, con il pareggio di ieri è riuscita a guadagnare un punto sulle inseguitrici, agganciando. La prossima sfida sarà lo scontro diretto ...SERIE A Cristian DELL'ORCO (): non convocato per Juventus -3 - 0 e per1 - 1. Edoardo GOLDANIGA (Genoa): titolare in campo 90 minuti in Genoa - Sampdoria 1 - 1; rimasto in panchina in Roma - Genoa 1 - 0. Giangiacomo MAGNANI (Hellas Verona): titolare in ...È un pareggio che sta stretto allo Spezia (due traverse colpite) e non rallegra neppure il Benevento: adesso sono dieci le partite di fila senza la vittoria (cinque sconfitte e altrettanti segni x). F ...Ecco la classifica aggiornata della serie A dopo gli anticipi della ventiseiesima giornata di campionato: Inter 59, Milan 53, Juventus 52, Atalanta 49, Roma 47, Napoli 44, Lazio 43, Verona 38, Sassuol ...