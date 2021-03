Covid, variante inglese in Sardegna già a dicembre (Di lunedì 8 marzo 2021) CAGLIARI – Una nuova metodica per riconoscere la variante inglese in maniera diretta e immediata che, applicata a uno studio di test effettuati nei mesi scorsi, ha consentito di individuare in Sardegna la mutazione del virus in campioni positivi che risalgono al periodo compreso tra dicembre 2020 e gennaio 2021. La tecnica è stata messa a punto dal team di ricercatori, specializzandi e specialisti del laboratorio di Microbiologia e virologia dell’Aou di Sassari, e nel dettaglio si basa sulle caratteristiche molecolari della sequenza “variante” e sulla possibilità di riconoscerle immediatamente dopo il rilevamento della positività del tampone con la metodica “Rt-Pcr”, eseguita con i reagenti di solito utilizzati dal laboratorio. Leggi su dire (Di lunedì 8 marzo 2021) CAGLIARI – Una nuova metodica per riconoscere la variante inglese in maniera diretta e immediata che, applicata a uno studio di test effettuati nei mesi scorsi, ha consentito di individuare in Sardegna la mutazione del virus in campioni positivi che risalgono al periodo compreso tra dicembre 2020 e gennaio 2021. La tecnica è stata messa a punto dal team di ricercatori, specializzandi e specialisti del laboratorio di Microbiologia e virologia dell’Aou di Sassari, e nel dettaglio si basa sulle caratteristiche molecolari della sequenza “variante” e sulla possibilità di riconoscerle immediatamente dopo il rilevamento della positività del tampone con la metodica “Rt-Pcr”, eseguita con i reagenti di solito utilizzati dal laboratorio.

