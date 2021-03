Covid | Silva Flos | ' boom richieste per luci da esterno e non solo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 marzo 2021) Milano, 8 mar. (Labitalia) - Con la pandemia gli italiani riscoprono la casa. E non. "Le persone -spiega ad Adnkronos/Labitalia Roberta, Ceo di- non viaggiano più, non vanno più neanche al ristorante, per cui si stanno focalizzando tantissimo sulla casa e nonsu quella che hanno al momento, ma anche nell'acquisto di nuovi appartamenti. Assistiamo ad un forte investimento nel nuovo residenziale, dove si cercano tanto spazi esterni magari terrazzi o balconi. E la nostra collezione decorativa per interno e nonsta esplodendo". "In termini distiamo crescendo a doppia cifra", dice la ceo dell'azienda di illuminazione, leader a livello mondiale per la produzione di lampade di design. "E' un fatto indicativo di un trend che durerà molto, credo perché ...