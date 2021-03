Confindustria preoccupata | ' Si deve poter licenziare e assumere Draghi ci convochi subito'

(Di lunedì 8 marzo 2021) Basta con le proroghe, i rinvii, i tentennamenti, perché con 5,6 milioni di persone in povertà assoluta, un milione in più in un anno, quella dell'occupazione più che una emergenza è una vera tragedia ...

E' l'appello lanciato da Carlo Bonomi, presidente di, in un'intervista al 'Messaggero'. 'E' il momento di affrontare i veri problemi del Paese. Per questo, in vista del varo del decreto ...... in Riviera e non solo, e sono moltoper gli effetti negativi che ha avuto il Covid - ...svolgendo un importante lavoro per il contrasto del fenomeno del caporalato insieme ae ...“E’ il momento di affrontare i veri problemi del Paese. Per questo, in vista del varo del decreto che si occuperà di ristori e licenziamenti, chiediamo un cambio di metodo ur ..."Basta perdere altro tempo sul lavoro. Basta con le proroghe, i rinvii, i tentennamenti, perché con 5,6 milioni di persone in povertà ...