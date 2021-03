Colangite biliare | stanchezza non legata alla malattia

(Di lunedì 8 marzo 2021)primitiva: lariferita dai pazienti non sembra essere correlatasecondo uno studio dell’Università di Milano-Bicocca Lanon è un sintomo riconducibileprimitiva (CBP). Una ricerca condotta dal Centro delle Malattie Autoimmuni del Fegato dell’Ospedale San Gerardo di Monza e dai Dipartimenti di Medicina e di Psicologia dell’Università di Milano-Bicocca ha escluso… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Colangite biliare

PharmaStar

È stato approvato l'acido obeticolico per il trattamento della colangite biliare primitiva (CBP), anche nota come cirrosi biliare primaria. L'Agenzia europea del farmaco ha autorizzato l'immissione in ...L’esposizione ridotta ma costante ne facilita lo sviluppo. Alcune malattie autoimmuni del fegato sembrano favorite dal ...