Claudio Fasulo, vicedirettore Rai1: in caso di Covid Amadeus avrebbe condotto da casa (Di lunedì 8 marzo 2021) Fasulo: «In caso di contagio, l’avremmo fatto da casa» Il Secolo XIX, pagina 30, di Tiziana Leone. Dodici Festival di cui quattro da autore e otto da capostruttura, ma questo è stato indubbiamente il suo Sanremo più complicato. Claudio Fasulo, vicedirettore di Rai1, ha dovuto tenere le fila di una macchina complicatissima, a cominciare dal protocollo anti-Covid. «In tre settimane a Sanremo abbiamo fatto 5.800 tamponi, il picco è stato toccato giovedì, con 520 test antigenici effettuati, in corrispondenza della serata delle cover, quando sul palco sono saliti oltre 90 artisti. Il nostro team Covid, guidato da Marco Nuzzo, ha fatto un gran lavoro». A un anno dall’inizio della pandemia il Festival di Sanremo è stato l’unico evento ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 8 marzo 2021): «Indi contagio, l’avremmo fatto da» Il Secolo XIX, pagina 30, di Tiziana Leone. Dodici Festival di cui quattro da autore e otto da capostruttura, ma questo è stato indubbiamente il suo Sanremo più complicato.di, ha dovuto tenere le fila di una macchina complicatissima, a cominciare dal protocollo anti-. «In tre settimane a Sanremo abbiamo fatto 5.800 tamponi, il picco è stato toccato giovedì, con 520 test antigenici effettuati, in corrispondenza della serata delle cover, quando sul palco sono saliti oltre 90 artisti. Il nostro team, guidato da Marco Nuzzo, ha fatto un gran lavoro». A un anno dall’inizio della pandemia il Festival di Sanremo è stato l’unico evento ...

