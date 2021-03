Berlusconi festeggia l’8 marzo con le mimose ed esalta le donne: “Siano protagoniste” (FOTO) (Di lunedì 8 marzo 2021) E’ un Silvio Berlusconi in grande spolvero quello che con un post affidato ai propri profili social ufficiali omaggia la figura della donna nel giorno della commemorazione a livello internazionale della figura femminile dell’8 marzo. Il leader di Forza Itala ha pubblicato una FOTO in cui è ritratto con in mano delle mimose e visibilmente ringiovanito dal filtro, quindi il messaggio: “Questo 8 marzo cade in un momento particolare, in Italia e nel mondo. La pandemia in corso sta facendo pagare a tutti un prezzo altissimo, soprattutto alle donne. L’Italia ripartirà e le donne dovranno esserne protagoniste sul serio, non solo negli slogan”. Questo #8marzo cade in un momento particolare, in Italia e nel mondo. La pandemia in corso sta ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 marzo 2021) E’ un Silvioin grande spolvero quello che con un post affidato ai propri profili social ufficiali omaggia la figura della donna nel giorno della commemorazione a livello internazionale della figura femminile dell’8. Il leader di Forza Itala ha pubblicato unain cui è ritratto con in mano dellee visibilmente ringiovanito dal filtro, quindi il messaggio: “Questo 8cade in un momento particolare, in Italia e nel mondo. La pandemia in corso sta facendo pagare a tutti un prezzo altissimo, soprattutto alle. L’Italia ripartirà e ledovranno essernesul serio, non solo negli slogan”. Questo #8cade in un momento particolare, in Italia e nel mondo. La pandemia in corso sta ...

