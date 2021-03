Bayern Monaco, in stallo il rinnovo di Coman: la firma è lontana (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Bayern Monaco non ha ancora raggiunto un accordo con Kingsley Coman per il rinnovo del contratto fino al 2026. Gli ultimi aggiornamenti Il Bayern Monaco non ha ancora raggiunto un accordo con Kingsley Coman per il rinnovo del contratto fino al 2026. Secondo quanto riportato da Kicker.de, l’attaccante francese ha rispedito al mittente la prima proposta per il prolungamento. Le parti si riaggiorneranno nelle prossime settimane. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Ilnon ha ancora raggiunto un accordo con Kingsleyper ildel contratto fino al 2026. Gli ultimi aggiornamenti Ilnon ha ancora raggiunto un accordo con Kingsleyper ildel contratto fino al 2026. Secondo quanto riportato da Kicker.de, l’attaccante francese ha rispedito al mittente la prima proposta per il prolungamento. Le parti si riaggiorneranno nelle prossime settimane. Leggi su Calcionews24.com

