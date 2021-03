Audi e Cortina 2021 | ai Mondiali di sci trionfa la sostenibilità

(Di lunedì 8 marzo 2021) Un evento simbolo di un’idea di performance sostenibile. I Mondiali di sci alpino 2021 hanno coronato il viaggio di Audi e Cortina d’Ampezzo che, ormai da quattro anni, lavorano insieme per proteggere un ecosistema unico. Un percorso che ha messo la tecnologia al servizio dell’ambiente, rendendo la Regina delle Dolomiti un gioiello anche per l’innovazione e lo sviluppo del territorio, in simbiosi con la natura.

... così da rigenerare 100 chilometri d'autonomia in 5 minuti, e in corrente alternata (AC) sino a 22 kW, può attingere energia sul territorio digrazie al radicamento, promosso da, di una ...3 marzo 2021 automobiled Ampezzo MIB 3 Autonomiae - tron S La batteria ad alta tensione, posizionata sotto la cellula abitacolo, può accumulare 95 kWh di energia elettrica, dei ...