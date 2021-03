Atp Doha 2021, Federer: “Felice di poter gareggiare di nuovo. Punto Wimbledon” (Di lunedì 8 marzo 2021) Roger Federer torna finalmente a gareggiare. Dopo uno stop di oltre un anno, lo svizzero sarà presente all’Atp 250 di Doha. “Sono molto Felice di poter gareggiare di nuovo. Se vinco un paio di partite qui a Doha vi assicuro che ne sarò Felice”, ha spiegato in conferenza stampa. Il torneo di Doha sarà il suo primo torneo da quando è scoppiata la pandemia di Covid-19: “Penso che nei primi turni non si noterà una grande differenza, per i pochi tifosi presenti”, il commento di Federer. “Sarà più strano quando arriveranno i turni più importanti, come un quarto di finale o la partita per il titolo. Dev’essere una sensazione strana, ma ci saranno almeno 2.000 spettatori, che sono più di zero”. Sul percorso ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 marzo 2021) Rogertorna finalmente a. Dopo uno stop di oltre un anno, lo svizzero sarà presente all’Atp 250 di. “Sono moltodidi. Se vinco un paio di partite qui avi assicuro che ne sarò”, ha spiegato in conferenza stampa. Il torneo disarà il suo primo torneo da quando è scoppiata la pandemia di Covid-19: “Penso che nei primi turni non si noterà una grande differenza, per i pochi tifosi presenti”, il commento di. “Sarà più strano quando arriveranno i turni più importanti, come un quarto di finale o la partita per il titolo. Dev’essere una sensazione strana, ma ci saranno almeno 2.000 spettatori, che sono più di zero”. Sul percorso ...

