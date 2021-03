America’s Cup, Patrizio Bertelli: “E’ uno sport, non un’ossessione. Molto dipenderà dal vento” (Di martedì 9 marzo 2021) Siamo giunti ormai alla vigilia della 36ma edizione dell’America’s Cup. Da domani Luna Rossa ed Emirates Team New Zealand si affronteranno in una serie al meglio delle tredici regate: serviranno sette vittorie per aggiudicarsi il trofeo. Oggi si è svolta ad Auckland l’attesa conferenza stampa a cui hanno preso parte Peter Burling (timoniere di Te Rehutai), Max Sirena (skipper di Luna Rossa) e Patrizio Bertelli, patron del Team Prada Pirelli. Proprio il noto imprenditore, da sempre grandissimo appassionato della vela, ha preso la parola per primo: “Non si può mai essere tranquilli in situazioni come questa. 21 anni fa eravamo ancora qui per la finale. Non possiamo sapere esattamente quale sarà la velocità delle barche, Molto dipenderà anche dalle condizioni del vento. C’è tanta ... Leggi su oasport (Di martedì 9 marzo 2021) Siamo giunti ormai alla vigilia della 36ma edizione dell’Cup. Da domani Luna Rossa ed Emirates Team New Zealand si affronteranno in una serie al meglio delle tredici regate: serviranno sette vittorie per aggiudicarsi il trofeo. Oggi si è svolta ad Auckland l’attesa conferenza stampa a cui hanno preso parte Peter Burling (timoniere di Te Rehutai), Max Sirena (skipper di Luna Rossa) e, patron del Team Prada Pirelli. Proprio il noto imprenditore, da sempre grandissimo appassionato della vela, ha preso la parola per primo: “Non si può mai essere tranquilli in situazioni come questa. 21 anni fa eravamo ancora qui per la finale. Non possiamo sapere esattamente quale sarà la velocità delle barche,anche dalle condizioni del. C’è tanta ...

