8 marzo | Nahid | «La parità inizia dalla scuola»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 8 marzo 2021) Nel 2021 la scuola è un miraggio per circa 132 milioni di bambine nel mondo. Un numero enorme, destinato ad aumentare in seguito alla pandemia e che diventa ancora più pesante se riferito alla popolazione rifugiata. Per questo oggi, 8 marzo, in occasione della Festa della donna, abbiamo scelto di raccontarvi la storia di Nahid, che, a 14 anni, ha deciso di battersi per garantire a tutti i bambini e le bambini dei campi profughi il diritto alla scuola.