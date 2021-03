8 marzo: Draghi vede commissione inchiesta femminicidio, al vostro fianco (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "Con il presidente Draghi abbiamo avuto un incontro non formale: si avvertiva la sua totale partecipazione e attenzione al dramma del femminicidio". Così la senatrice dem Valeria Valente, presidente della commissione di inchiesta del Senato sul femminicidio e la violenza di genere, uscendo da Palazzo Chigi con la collega di Fi Maria Rizzotti, dopo aver avuto un colloquio con il presidente del Consiglio, in occasione dell'8 marzo. Draghi "ha detto che troveremo sempre in lui un interlocutore disponibile" e che sarà "sempre al fianco del Parlamento su questi temi", spiegano Valente e Rizzotti. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "Con il presidenteabbiamo avuto un incontro non formale: si avvertiva la sua totale partecipazione e attenzione al dramma del". Così la senatrice dem Valeria Valente, presidente delladidel Senato sule la violenza di genere, uscendo da Palazzo Chigi con la collega di Fi Maria Rizzotti, dopo aver avuto un colloquio con il presidente del Consiglio, in occasione dell'8"ha detto che troveremo sempre in lui un interlocutore disponibile" e che sarà "sempre aldel Parlamento su questi temi", spiegano Valente e Rizzotti.

