«Zona rossa automatica se aumentano i contagi», tensione Cts-governo (Di domenica 7 marzo 2021) «Far scattare la Zona rossa in automatico dove si verificano 250 casi di contagio da Covid ogni 100mila abitanti». Dal Comitato Tecnico scientifico filtra una richiesta di innalzamento... Leggi su ilmattino (Di domenica 7 marzo 2021) «Far scattare lain automatico dove si verificano 250 casi dio da Covid ogni 100mila abitanti». Dal Comitato Tecnico scientifico filtra una richiesta di innalzamento...

Advertising

NicolaPorro : Tornano le #Sardine, le uniche che possano valicare i confini delle Regioni. Non sono la cura del Pd, ma parte del… - AzzolinaLucia : La Campania va in zona rossa. Chi dice che la responsabilità è delle scuole sa che in quella regione sono praticame… - galeazzobignami : Bologna è zona rossa. Come mai questi soggetti sono andati a Roma? Occupare il Nazereno rientra forse tra le compr… - _antoniobraccio : RT @galeazzobignami: Bologna è zona rossa. Come mai questi soggetti sono andati a Roma? Occupare il Nazereno rientra forse tra le comprova… - _lobanegra : Poi lamentiamoci che possiamo in zona rossa, quando oggi (arancione rafforzata) siete tutti a fare assembramento davanti ai bar. -