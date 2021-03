Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone svela per quale tronista aveva un debole (Di domenica 7 marzo 2021) E’ iniziata da pochissimi giorni l’avventura di Massimiliano Mollicone e Uomini e Donne. Il 21enne di Anzio è uno dei nuovi tronisti del dating show condotto da Maria De Filippi e nonostante la sua giovanissima età sembra avere le idee chiare sul tipo di donna che vorrebbe al suo fianco. Intervistato da Uomini e Donne magazine, il ragazzo si è descritto come una persona permalosa che predilige sempre e solo la verità. Massimiliano ha poi raccontato di com’è nata l’idea di partecipare al programma: Anni fa mia sorella mi aveva scritto ai casting, ma ero troppo piccolo. Quando sono stato richiamato qualche mese fa ho deciso di cogliere l’opportunità. E’ un qualcosa che ti capita una sola volta nella vita. Spero di fare un percorso sereno, felice e ... Leggi su isaechia (Di domenica 7 marzo 2021) E’ iniziata da pochissimi giorni l’avventura di. Il 21enne di Anzio è uno dei nuovi tronisti del dating show condotto da Maria De Filippi e nonostante la sua giovanissima età sembra avere le idee chiare sul tipo di donna che vorrebbe al suo fianco. Intervistato damagazine, il ragazzo si è descritto come una persona permalosa che predilige sempre e solo la verità.ha poi raccontato di com’è nata l’idea di partecipare al programma: Anni fa mia sorella miscritto ai casting, ma ero troppo piccolo. Quando sono stato richiamato qualche mese fa ho deciso di cogliere l’opportunità. E’ un qualcosa che ti capita una sola volta nella vita. Spero di fare un percorso sereno, felice e ...

