Sfida tra bomber in Cagliari Sampdoria | Pavoletti vs Quagliarella

il Resto del Carlino

In Cagliari Sampdoria si sfideranno anche due bomber 'over 30': Leonardo Pavoletti e Fabio Quagliarella Manca ancora qualche ora a Sampdoria Cagliari, partita in programma alle ore 18le mura del Ferraris di Genova. La squadra di Leonardo Semplici ha un disperato bisogno di punti per togliersi dalle zone calde della classifica, i blucerchiati di Claudio Ranieri vogliono ...Unad'alta quotadue allenatori, Antonio Conte e Gian Piero Gasperini, che hanno le stesse ...San Siro si prepara ad accogliere un duello entusiasmante sulla fascia, quello tra Hakimi e Gosens. Una sfida inedita visto che all'andata il marocchino entrò in campo solo ...In Cagliari Sampdoria si sfideranno anche due bomber “over 30”: Leonardo Pavoletti e Fabio Quagliarella Manca ancora qualche ora a Sampdoria Cagliari, partita in programma alle ore 18 tra le mura del ...