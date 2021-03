Sanremo pop, caos calmo e tristezza sociale (Di domenica 7 marzo 2021) Voglio una vita spericolata, voglio una vita come Zlatan Ibrahimovic. Il colpo d’ala, l’unico vero attimo fuggente del Festival è accaduto lontano da Sanremo, a 60 chilometri di distanza dai riflettori, sull’asfalto dell’autostrada. In coda da tre ore per un incidente il calciatore miliardario ha fermato un motociclista e gli ha chiesto un passaggio fino al teatro Ariston, dove lo stavano aspettando Amadeus e altri dieci milioni di italiani. Come in un film western, quando John Wayne tira su il tenentino ferito e lo porta in salvo a Fort Apache. Come Vittorio Gassman in una commedia all’italiana, spaccone, simpatica canaglia: supera la fila e si fa beffe di chi resta incolonnato. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 7 marzo 2021) Voglio una vita spericolata, voglio una vita come Zlatan Ibrahimovic. Il colpo d’ala, l’unico vero attimo fuggente del Festival è accaduto lontano da, a 60 chilometri di distanza dai riflettori, sull’asfalto dell’autostrada. In coda da tre ore per un incidente il calciatore miliardario ha fermato un motociclista e gli ha chiesto un passaggio fino al teatro Ariston, dove lo stavano aspettando Amadeus e altri dieci milioni di italiani. Come in un film western, quando John Wayne tira su il tenentino ferito e lo porta in salvo a Fort Apache. Come Vittorio Gassman in una commedia all’italiana, spaccone, simpatica canaglia: supera la fila e si fa beffe di chi resta incolonnato.

