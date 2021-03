Sanremo e Spotify: l’edizione più ascoltata di sempre (Di domenica 7 marzo 2021) Sanremo e Spotify: cala il sipario sull’edizione numero 71° del Festival di Sanremo che ha visto i Måneskin vincitori, davanti al duo Fedez & Francesca Michielin e ad Ermal Meta. Quest’ultima edizione può essere definita come la “più digitale e social di sempre”. Detto questo, ecco tutto, ma proprio tutto quello che c’è da sapere sul Festival in versione streaming. Sanremo e Spotify: cosa ci dicono i dati degli stream? Grandissimo successo per le canzoni in gara. Qualche numero: nella giornata del 3 marzo, con solo la prima metà delle canzoni disponibili in piattaforma, ben 9 canzoni in gara sono entrate nella top 10 giornaliera. E tutte e 13 le canzoni sono entrate nella Top 15. Nella giornata del 4 marzo, con tutte e 26 le canzoni presenti in piattaforma, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 7 marzo 2021): cala il sipario sulnumero 71° del Festival diche ha visto i Måneskin vincitori, davanti al duo Fedez & Francesca Michielin e ad Ermal Meta. Quest’ultima edizione può essere definita come la “più digitale e social di”. Detto questo, ecco tutto, ma proprio tutto quello che c’è da sapere sul Festival in versione streaming.: cosa ci dicono i dati degli stream? Grandissimo successo per le canzoni in gara. Qualche numero: nella giornata del 3 marzo, con solo la prima metà delle canzoni disponibili in piattaforma, ben 9 canzoni in gara sono entrate nella top 10 giornaliera. E tutte e 13 le canzoni sono entrate nella Top 15. Nella giornata del 4 marzo, con tutte e 26 le canzoni presenti in piattaforma, ...

Advertising

enzomazza : I primi dati sullo streaming ( solo Spotify per ora) di #Sanremo2021 Dopo prima serata Totale brani in top ten… - adorablharry : @TWIClNE amo dai ultimo si portava un sacco prima di sanremo 2019.. aveva fatto questo.. - MoramarcoMimmo : RT @MimmoMoramarco: Arriva puntuale questa #domenica #Oroscopo per la nuova settimana. Disponibile anche in #audio #podcast... Ancora #Buo… - MaraJobItalia : RT @MimmoMoramarco: Arriva puntuale questa #domenica #Oroscopo per la nuova settimana. Disponibile anche in #audio #podcast... Ancora #Buo… - RobyManzon : RT @MimmoMoramarco: Arriva puntuale questa #domenica #Oroscopo per la nuova settimana. Disponibile anche in #audio #podcast... Ancora #Buo… -